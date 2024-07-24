Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli bina korkutuyor! 22 senedir çürükmüş

“10 YILDIR BÖYLE"

Son dönemde farklı binalarda yaşanan çökmeleri de duyduğunu söyleyen site sakini Hasan Özcan, “Duyduk, başka yerlerde de oldu. Bizler müracaat yaptık, bir müteahhitle anlaştık. 4 blok da var burada. 10 yıldır çatlaklar içinde yaşıyoruz." dedi.

Özcan, “Ben 2002’de yöneticiydim. Deprem sonrasında bir profesör getirdim. İçeride depo vardı, onları sök dedi, başka koyduk. Bize 2 kolonun çürük olduğunu onları yaptırmamız gerektiğini söyledi, daha da bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Emekli olduğunu ve gelecek süreçte başka yerde yaşamaya maddi durumu olmadığını ifade eden Özcan, “Mecburuz emekliyiz, nasıl gideceğiz? Burada yüzde 80 emekliler oturuyor. Müteahhit burada 90 daire varsa 180’e çıkartacak, bizim daireleri küçültecek, öyle yaparsak öyle kabul edelim dedi. Biz de kabul ettik. Burada oturacak bir vatandaşın verecek parası yok." dedi.