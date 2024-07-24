Bahçelievler'de 30 yıllık 104 daireli bina korkutuyor! 22 senedir çürükmüş
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 30 yıllık 104 daireli sitede dış cephelerde derin çatlaklar, zemin kısımlarında ise boşluklar oluştu. Binaların eğimli duruşu ve bakımsız haline rağmen kiraların da 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiği öğrenildi. Bir müteahhit ile sitenin dönüşümü için pazarlık sürecinde olduklarını belirten site sakinleri, maddi sebepler dolayısıyla yapılarda kalmayı etmeyi sürdürmek zorunda olduklarını belirtti. 2002 yılında binanın içerisindeki deponun iki kolonunun çürük olduğu tespit edilmiş.
Bahçelievler’de bulunan 4 bloklu 30 yıllık bir sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti.
Yüzlerce kişinin yaşadığı 104 daireli blokların dış cephelerinde derin çatlaklar, zemin kısmında kayma ve boşluklar olduğu; bazı noktalarda ise küçük çaplı çökmelerle enkaz görüntüsünü andıran beton yığınları oluştuğu görüldü.