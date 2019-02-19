Bahçelievler’de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı
Anadolu Ajansı
İstanbul Bahçelievler’de bir daire içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle daire içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.
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1Olay, saat 05:00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
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2Patlamanın şiddetiyle dairenin cam ve çerçeveleri sokağa fırlarken dairede yangın çıktı.
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3İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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4Patlama esnasında dairede bulunan 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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5Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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6Polis ekipleri patlamanın yaşandığı apartmanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı.
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7Patlama sonrası sokağa fırlayan cam ve çerçeveler park halindeki arabaların üzerine düştü.
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8Patlamanın doğalgaz nedeniyle kaynaklandığı öğrenilirken ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışması sürüyor.
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