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Bahçelievler’de apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Anadolu Ajansı

İstanbul Bahçelievler’de bir daire içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle daire içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.

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    Olay, saat 05:00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
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    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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    Patlama esnasında dairede bulunan 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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    Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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    Polis ekipleri patlamanın yaşandığı apartmanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı.
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    Patlama sonrası sokağa fırlayan cam ve çerçeveler park halindeki arabaların üzerine düştü.
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    Patlamanın doğalgaz nedeniyle kaynaklandığı öğrenilirken ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışması sürüyor.
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