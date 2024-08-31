Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı?

İstanbul Bahçelievler gece saatlerinde iki saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne ateş açıldı. Saldırıda hastane önündeki 5 kişi yaralandı. Polis her iki saldırıya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 1

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dün gece art arda iki silahlı saldırı yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 2

İLK SALDIRI MOTOSİKLETLE YAPILDI

İlk saldırı ilçedeki Mahmutbey Caddesi’nde gerçekleşti.

Saat 00.00’da yaşanan olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı.
Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 3

Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 4

Sağlık ekipleri motosikletteki iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlerken, bir kişi de yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 5

İKİNCİ SALDIRI DEVLET HASTANESİNDE

İlçedeki ikinci saldırı devlet hastanesinde yaşandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 6

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2’si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 7

SALDIRILAR BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI MI?

Polis iki farklı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 8

Saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.

Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? - 9
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