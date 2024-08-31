Bahçelievler’de aynı gece çifte saldırı: İki saldırı birbiriyle bağlantılı mı?
İstanbul Bahçelievler gece saatlerinde iki saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne ateş açıldı. Saldırıda hastane önündeki 5 kişi yaralandı. Polis her iki saldırıya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dün gece art arda iki silahlı saldırı yaşandı.