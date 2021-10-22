Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede yangın çıktı. Hastaların bir kısmı önlem amaçlı tahliye edildi. Bodrum kattaki MR cihazlarının olduğu bölümde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 22.10.2021 - 14:24 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 16:05

Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 1
Yangın saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler D100 yanyol üzerinde bulunan özel bir hastanede çıktı.
Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 2
Paniğe neden olan yangında hastanenin bodrum katını saran duman nedeniyle MR cihazlarının olduğu bölümdeki hasta ve çalışanlar hemen tahliye edildi.
Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 3
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 4

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle  kısa sürede söndürdü.

Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi - 5
Duman tahliyesinin yapılmasının ardından hastalar yeniden içeriye alındı.

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