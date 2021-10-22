Bahçelievler'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi
İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede yangın çıktı. Hastaların bir kısmı önlem amaçlı tahliye edildi. Bodrum kattaki MR cihazlarının olduğu bölümde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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ntv.com.tr - DHA 22.10.2021 - 14:24| Son Güncelleme : 22.10.2021 - 16:05
Yangın saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler D100 yanyol üzerinde bulunan özel bir hastanede çıktı.
Paniğe neden olan yangında hastanenin bodrum katını saran duman nedeniyle MR cihazlarının olduğu bölümdeki hasta ve çalışanlar hemen tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdü.
Duman tahliyesinin yapılmasının ardından hastalar yeniden içeriye alındı.
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