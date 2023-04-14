Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni

Bahçelievler’de bodrum katında kolonlarında patlama meydana gelen ve çökme riski nedeniyle boşaltılan 6 katlı binada oturanların evlerine kısa süreliğine girmelerine izin verildi. Dairelerine giren bina sakinleri 10 dakika içinde değerli eşyalarını alarak binadan çıktı.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 1

İstanbul Bahçelievler’de 6 katlı bina, kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 2

Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın dün akşam kolonları patlayınca kaydığı tespit edildi.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 3

Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50'ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 4

Apartmanın önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyenler verilen izinle evlerine ve dükkanlarına girdi.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 5

10 dakikalık sürelerle dairelerine giren apartman sakinleri değerli eşyalarını alarak binadan ayrıldı.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 6

Eşyalarını bavullarla binadan çıkaran apartman sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürdürüyor.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 7

Binanın altında bulunan terzi ve market sahipleri de ürünlerini çöp poşetleri ve çuvallarla dükkanlarından çıkardı.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 8

Yetkililer çalışmalarını sürdürürken, apartmanın ekipler tarafından gün içinde yıkılması bekleniyor.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 9
Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni - 10
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