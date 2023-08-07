Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. İki kişi oldukları belirtilen saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - 1

Bahçelievler’de iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, bir kişi üzerinde bulunan silahı çıkararak, tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdı.

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Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kavgaya karışan 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - 3

VURULAN KİŞİ AĞIR YARALI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ve kimliği belirlenemeyen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - 4

7 KOVAN BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kavganın yaşandığı noktada yaptığı incelemede 7 adet kovan buldu.

Polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın yaşanadığı mahallede esnaflık yapan Mehmet Salih Erol, “İçeride oturuyorduk. Silah sesleri geldi. Kapının önüne koştuk hemen, marketin önünde gençler kavga etmişler silahla, yaralama oldu.” dedi.

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