Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. İki kişi oldukları belirtilen saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Bahçelievler’de iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olay, akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda, bir kişi üzerinde bulunan silahı çıkararak, tartıştıkları kişiye kurşun yağdırdı.