Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı

İstanbul Bahçelievler'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 1

Basın Ekspres Yolu Çobançeşme Kavşağı'ndaki kazada, Bakırköy yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NF 7171 plakalı otomobil, önündeki 34 TL 5487 plakalı araca çarptı.

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 2

Kontrolden çıkan söz konusu otomobilin daha sonra çarptığı 34 BI 2978 plakalı bir başka otomobil de savrularak yoldan geçen ayrı bir araca vurdu.

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 3

Olayda, tehlikeli şekilde araçların arasından geçmek istediği öne sürülen 34 NF 7171 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 BI 2978 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 4

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 5

Yolda bir süre durma noktasına gelen trafik ise araçların çekiciyle kaldırılması sonrası normale döndü.

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 6
Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 7
Bahçelievler'de zincirleme kaza: 3 kişi ağır yaralı - 8

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