Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı

Bahçelievler'de İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B. 'nin polise 'Otobüsün frenleri bozuktu' dediği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu belirtildi.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 1

İstanbul Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 2

Kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler E-5 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 3

Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 4

Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 5

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 6

Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi.

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı - 7

Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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