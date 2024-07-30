Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Burak Bozal, işe gitmek için evden çıktığı sırada iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, yaralanan Bozal hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da bir kişi işe gitmek için evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler’deki Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.