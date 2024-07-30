Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Burak Bozal, işe gitmek için evden çıktığı sırada iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, yaralanan Bozal hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu - 1

İstanbul’da bir kişi işe gitmek için evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler’deki Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

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Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu - 2

İddiaya göre 18 yaşındaki Burak Bozan, işe gitmek için evden çıktığı sırada iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan Suriye uyruklu N.M. ve 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu - 3

Saldırganlardan kaçan Bozan ve 3 şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Açılan ateşte yaralanan Burak Bozal yere düştü; bu sırada şüpheliler kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu - 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bahçelievler’de silahlı saldırı: Evden çıktığı anda kurşun yağmuruna tutuldu - 5

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bozan ve şüpheliler arasındaki kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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