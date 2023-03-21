Bahçeli'nin mezun olduğu tarihi okul da depremde hasar gördü

TARİHİ DOKUYA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLECEK

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Yediocak İlkokulu'nun kentin sembol ve en eski binalarından biri olduğunu kaydederken, "Okulumuz 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremde maalesef ağır hasar aldı. Bu ağır hasar sonucu şu anda kullanılamaz bir vaziyette. Burada eğitim öğretim gören öğrencilerimizi başka bir okulumuzun bünyesine taşıdık ve orada devam ediyorlar. Tarihi dokuya, aynı kültüre sadık kalarak okulumuzu tekrar restore edip, şehrimizin hizmetine en kısa sürede sunmak istiyoruz. Tabi bu biraz zaman alacak bilindiği üzere depremin etkileri, artçı depremler halen devam ediyor." dedi.