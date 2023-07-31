Bahçeşehir'de hafriyat kamyonu eylemi
Bahçeşehir'de hafriyat kamyonlarının neden olduğu aşırı tozdan şikayet eden mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem yaptı. Son bir aydır toz sorununun daha da arttığını belirten mahalle sakinleri soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Sedir Evleri Sitesi ile Kardelen Villaları Sitesi sakinleri, site çevresindeki inşaatlara ait hafriyat kamyonlarının yoldan geçerken kaldırdığı toz nedeniyle mağdur olduklarını belirterek eylem yaptı.