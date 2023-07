Bahçeşehir'de hafriyat kamyonu eylemi

"TOZDAN TOPRAKTAN ÇOCUKLAR HASTA OLUYOR"

Site sakinlerinden Mustafa Benzer de çocukların tozdan dolayı hasta olduğunu ifade ederek, "Çocuklar tozdan topraktan hasta oluyor. Hiçkimse rahat edemiyor. Buradan gece saat 3'te 4'te kamyon geçiyor, deprem oluyor diye uyanıyoruz. O da bir sıkıntı. En azından yol yapılsa bu ses daha az gelecek. Sofraya yemek yemeye oturacağız üç kere sofra siliyoruz tozdan topraktan. Artık buramıza geldi, yolu kapatmak zorunda kaldık" dedi. Site sakini Emre Dinç İse, "Belediyede 64 tane şikayet kaydım var. Bir zabıta gelmedi buraya. Burada her yer camlarımız evlerimizin dışı masalarımız her yer böyle. Burası bizim oturma yerimiz. Ağaçların hallerine bakın. İçerideki bitkilerimiz çiçeklerimiz herşeyimiz öldü. Bembeyaz her yer. Sitenin her yeri böyle biz defalarca yetkililere söyledik ama bizi kaale almadılar " dedi. Site sakini Gülderen Durmaz ise, "Şikayetçiyiz. Evin içi bile toprak. Siliyorum kovanın dibi toprak. Bütün gün elimiz suda." diyerek şikayetçi olduklarını söyledi.