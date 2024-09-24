Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı

Bahçeşehir’de iki grup arasında iddiaya göre omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 17 yaşındaki bir genç, omzundan bıçaklandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları arıyor.

Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı - 1

İstanbul Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir’de iki grup arasındaki kavgada 17 yaşındaki bir genç bıçaklandı.

Olay, dün saat 19.25 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ndeki Kelebek Sokak’ta meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı - 2

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kalabalık gruptan bir kişi, karşı yönden arkadaşlarıyla gelen Harun S’ye omuz attı.

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.

Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı - 3

17 YAŞINDAKİ GENÇ OMZUNDAN BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki Harun S. omzundan bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı - 4

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Harun S. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı - 5

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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