Bahçeşehir’de omuz atma kavgası: 17 yaşındaki genç bıçaklandı
Bahçeşehir’de iki grup arasında iddiaya göre omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 17 yaşındaki bir genç, omzundan bıçaklandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları arıyor.
İstanbul Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir’de iki grup arasındaki kavgada 17 yaşındaki bir genç bıçaklandı.Olay, dün saat 19.25 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ndeki Kelebek Sokak’ta meydana geldi.