Bakan Akar: Amacımız DEAŞ ve PKK/YPG varlığını sonlandırmak
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekat'ını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor. Bakan Akar, "Amacımız DEAŞ ve PKK/YPG varlığını sonlandırmak" dedi.
-
1Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekat'ını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk, idare ediyor.
-
2
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor" ifadeleri kullanıldı.
-
3Harekatın amacının Fırat'ın doğusunda DEAŞ ve PKK/YPG varlığını sonlandırmak olduğunu belirten Bakan Akar şu değerlendirmelerde bulundu: "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır.
-
4Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.
-
5Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır."
-
6
-
7
-
8
-
9