Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile birlikte Bayraktar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma'yı inceledi.

Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi - 1

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi - 2

Bakan Akar'a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti.

Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi - 3

Bakan Akar ve beraberindeki heyet, Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılandı.

Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi - 4

Hulusi Akar ve komuta kademesi, yerli olarak geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi - 5

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