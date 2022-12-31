Bakan Akar Kızılelma'yı inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.
Bakan Akar'a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti.
Bakan Akar ve beraberindeki heyet, Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılandı.
Hulusi Akar ve komuta kademesi, yerli olarak geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.