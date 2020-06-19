Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.

Anadolu Ajansı 19.06.2020 - 14:11

Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 1
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinde başarıyla devam eden harekatı takip ediyor.
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 2
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geld
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 3
Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve Komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 4
Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti.
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 5
Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 6

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha ediyor.
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 7
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 8
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 9
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 10
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 11
Bakan Akar ve komuta kademesi harekat merkezinde - 12

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