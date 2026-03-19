Bakan Akın Gürlek'in yaşam öyküsünden ilginç notlar: Ekmek Teknesi dizisinde oynamış, üniversitede okurken bir yandan da çalışmış
19.03.2026 14:07
NTV - Haber Merkezi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşam öyküsünden notlar paylaşırken, üniversite yıllarında Ekmek Teknesi isimli dizide oynadığını açıkladı.
Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Bakan Gürlek, öğrencilik ve gençlik yılları ile meslek hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Metan, Gürlek ile yaptğı röportaji "Eğitim hayatından gençlik yıllarına, görev yaptığı farklı bölgelerden Bakanlık sürecine; vatandaşın adalet beklentisinden önümüzdeki döneme dair hedeflerine kadar birçok başlığı tüm açıklığıyla konuştuk. Daha önce kamuoyuna yansımamış önemli değerlendirmeler de bu röportajda." diye duyurdu. Röportaj perşembe günü yayınlanacak.
EKMEK TEKNESİ İSİMLİ DİZİDE OYNAMIŞ
Üniversite yıllarında anketörlük ve garsonluk yaptığını anlatan Bakan Gürlek, bir de dizide oynadığını söyledi. Yayımlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan biri olan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek'in, meşhur kahvehane sahnelerinde yer aldığı anlaşıldı.
Ekmek Teknesi isimli dizide oynadığını anlatan Bakan Gürlek, "Küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Röportaj sırasında başından geçen ilginç olayları da anlatan Gürlek, bir AVM ziyareti sırasında başından geçenleri aktarırken, şu ifadeleri kullandı:
"Şu yanlış tabii. Biz insanız; hepimizin ailesi, çoluk çocuğu var, bir sosyal çevremiz. İsim vererek eleştirmek, meydanlarda yuhalatmak yanlış. Bizim 11 yaşında bir çocuğumuz var, okula gidiyor. Akın Gürlek denince herkes şöyle bir bakıyor. Bir AVM’ye gitmiştim, eşim bir alışveriş yaptı. Kasada soruyorlar, “Akın Gürlek” dedim. Kasiyer şöyle baktı, “Akın bey gerçekten siz misiniz?” dedi.
EKMEK TEKNESİ DİZİSİ
Hasan Kaçan'ın canlandırdığı Heredot Cevdet sahnesi dizinin meşhur kahvehane sahnelerinden biriydi.
Bu sahnelerde Heredot Cevdet öyküler anlatır, semt sakinleri de onu ilgiyle dinlerdi.
106 BÖLÜM YAYINLANDI
Ekmek Teknesi isimli dizi 2002 ile 2005 yılları arasında yayınlandı.
106 bölüm ekrana gelen dizi, bir ailenin başından geçenleri konu alan komedi ve dram türündeydi.
Dizide Savaş Dinçel ve Sermin Hürmeriç gibi usta isimler de rol almıştı.