Üniversite yıllarında anketörlük ve garsonluk yaptığını anlatan Bakan Gürlek, bir de dizide oynadığını söyledi. Yayımlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan biri olan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek'in, meşhur kahvehane sahnelerinde yer aldığı anlaşıldı.

Ekmek Teknesi isimli dizide oynadığını anlatan Bakan Gürlek, "Küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında başından geçen ilginç olayları da anlatan Gürlek, bir AVM ziyareti sırasında başından geçenleri aktarırken, şu ifadeleri kullandı:

"Şu yanlış tabii. Biz insanız; hepimizin ailesi, çoluk çocuğu var, bir sosyal çevremiz. İsim vererek eleştirmek, meydanlarda yuhalatmak yanlış. Bizim 11 yaşında bir çocuğumuz var, okula gidiyor. Akın Gürlek denince herkes şöyle bir bakıyor. Bir AVM’ye gitmiştim, eşim bir alışveriş yaptı. Kasada soruyorlar, “Akın Gürlek” dedim. Kasiyer şöyle baktı, “Akın bey gerçekten siz misiniz?” dedi.

EKMEK TEKNESİ DİZİSİ

Hasan Kaçan'ın canlandırdığı Heredot Cevdet sahnesi dizinin meşhur kahvehane sahnelerinden biriydi.

Bu sahnelerde Heredot Cevdet öyküler anlatır, semt sakinleri de onu ilgiyle dinlerdi.