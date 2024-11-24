Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor?
Eski tip sürücü belgesi yenileme süresi, bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgesi yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardında ehliyet yenileme için son tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, eski tip ehliyetlerin yenileme işlemi ne zaman bitecek?
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre yıl sonunda sona erecekti. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Öte yandan yenileme işlemi için yeni süre belli oldu.