Bakan Bak gençlerle beraber maç yaptı. Performansıyla dikkat çekti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Spor Salonu açılışına katıldı. Bakan tören sonrasında milli ve genç sporcularla bir araya gelip sohbet etti. Samimi sohbetin ardından genç sporcular ve Osman Aşkın Bak sahaya indi. Basketbol ve voleybol oynayan Bakan Bak'a, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel de eşlik etti.