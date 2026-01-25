Bakan Bak gençlerle beraber maç yaptı. Performansıyla dikkat çekti
25.01.2026 16:17
İHA
Eskişehir'de spor salonu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören sonrasında genlerle basketbol oynadı.
SPORCULARLA MÜSABAKA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Spor Salonu açılışına katıldı. Bakan tören sonrasında milli ve genç sporcularla bir araya gelip sohbet etti. Samimi sohbetin ardından genç sporcular ve Osman Aşkın Bak sahaya indi. Basketbol ve voleybol oynayan Bakan Bak'a, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel de eşlik etti.
PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Oynanan müsabaka çekişmeli geçerken Bakan'ın performansı övgü aldı. Oynanan basketbol maçında Bakan Bak, yaptığı 2 atışın 2'sini de skora çevirdi. Ayrıca Bakan Bak, genç kız sporcularla birlikte bir voleybol müsabakası da gerçekleştirdi. Müsabakaların osnında Bakan ve gençler Yusuf Dikeç pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.