Bakan Bayraktar, EÜAŞ ve TEİAŞ'a toplam 1036 personel alınacağını duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplam 1036 personel alınacağını duyurdu.
EÜAŞ ve TEİAŞ personel alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) kadrolarını güçlendirmek amacıyla toplam 1036 personel alınacak. Sürecin ayrıntılarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.