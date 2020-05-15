Bakan duyurdu: Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandı

"TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI BİR KORİDORA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Dünyadaki zenginlik merkezlerinde önemli değişiklikler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Bu dönem, bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyaların dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin'in batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir.

Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.