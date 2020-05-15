Bakan duyurdu: Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandı

İHA - Anadolu Ajansı 15.05.2020 - 17:39
Dünyadaki zenginlik merkezlerinde önemli değişiklikler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Bu dönem, bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyaların dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin'in batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir.
Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Ülkemiz 3-4 saatlik uçuşla 1,6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalara ulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının tam ortasında bulunuyor.
Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız ve yatırımlarımız uluslararası koridorlarda, doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya Avrupa ve Rusya Orta Doğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir."
Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.
Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.
Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Samsun-Sivas tren hattı, yüksek hızlı tren hatları ve kurulan lojistik merkezleri gibi nice projeyle Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü Türkiye üzerinden çekmeye başladıklarını dile getirdi.
"Filyos Limanı'nın proje genelinde ilerleme oranımız yüzde 67. Projemizi bu yıl sonunda bitirip hizmete almayı hedefliyoruz. Ana mendireği 2 bin 450 metre, en derin yeri 19 metre, rıhtımının uzunluğu ise 3 bin metre olacaktır.
Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Bu noktada da limanımızın kara yolu ve demir yolu bağlantısı etüt proje fizibilite çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşasına başlamayı hedefliyoruz."
Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nı yakından ilgilendiren bir diğer proje olan Mithatpaşa Tünellerini de incelediklerini anımsatarak, tünellerin bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından öneminin çok büyük olduğunu ifade etti.
Karaismailoğlu, Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanı pistinde uzatma ve genişletme çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaret ve incelemelerine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ile bakanlık yetkilileri eşlik etti.