Bakan Ersoy, dünyanın en eski ticaret gemisi batığına dalış yaptı

Bütün kıyı bandında bu ay itibarıyla gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Bütün arkeolojik dalış noktalarının tespiti ile ilgili bir çalışma yapacağız Türkiye genelinde. Bu sonuçta bilimsel bir çalışma, önce bilimsel olarak onaylanması lazım. Arkeolojik noktaların, arkeolojik alanların daraltılması mümkün ama bu bilimsel bir çalışma ile yapılması gerekiyor. Biz bununla ilgili de bir bütçe ayıracağız, bu çalışmayı yapıp gerekli görülen noktalarda arkeolojik noktaların, dalış noktalarının artırılması için çalışma yapacağız. Mesela bizim de daldığımız lahitlerin olduğu batık çok rahat dalış turizmine açılabilir. Bu tarz birçok nokta var ama öncelikli olarak dalış noktalarımızın doğru şekilde tespit edilmesi lazım.