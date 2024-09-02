Bakan Ersoy, dünyanın en eski ticaret gemisi batığına dalış yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında "dünyanın en eski ticaret gemisi batığı" olarak nitelenen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'na ve su altı lahitlerin keşfedildiği noktalara dalış gerçekleştirdi.
Bakan Ersoy, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve dalış ekibiyle bir araya geldi.
Kumluca açıklarında dalış yapılacak noktada bulunan teknede Öniz, batık hakkında, Ceylan ise dalış hakkında Bakan Ersoy'a brifing verdi.