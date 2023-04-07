Bakan Kirişci'den şap aşısı açıklaması: "Nisan sonunda sönümlenmiş olur" (şap hastalığı nedir?)

'12 MİLYON CİVARINDA AŞIMIZ ÜRETİLMİŞ OLACAK'

SAT-2 serotipinin 3 Şubat’ta teşhis edilerek hızlı bir şekilde aşı üretildiğini vurgulayan Kirişci, "Ülkemize giriş yapma ihtimaline karşı ŞAP Enstitümüz tarafından ivedilikle aşı üretimine başlanmış ve SAT- 2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzde 44’ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte üretilip kullanılabilir hale geldi. SAT-2 önce bir sınır ilimizde görüldü ve kendi ürettiğimiz aşılarla müdahalemizi gerçekleştirerek hastalığın ülkemizde yayılmasının önüne geçmiş olduk. Hayvan varlığımızın tamamının aşılanacağını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Burada sürekli aşı üretimi devam ediyor. Bu akşam itibarı ile 12 milyon civarında bir aşımız üretilmiş olacak ve 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahaya sevk edilen 9,5 milyon aşı ihtiyaç sahibi olan hayvanlarımıza yapılmaktadır. Aşılanan hayvan sayısı bu akşam 4,5 milyonu bulmuş olacak. SAT-2 serotipiyle mücadele için aşı üretimi sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar çalışmalar devam edecek, yasaklar da devam ediyor olacak" dedi.