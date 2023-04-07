Bakan Kirişci'den şap aşısı açıklaması: "Nisan sonunda sönümlenmiş olur" (şap hastalığı nedir?)

Bakan Kirişci, Türkiye'de ilk defa görülen, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aşıların üretildiği ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Kirişci, şap hastalığının sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olduğunu belirterek, "Bulaşma hızı oldukça yüksek. Hastalık gerekli tedbirler alınmadığı durumda ekonomik kayıplara neden oluyor. Bu kayıplara sebep olan hastalıkla bizim mutlak suretle mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
SAT-2 serotipinin 3 Şubat’ta teşhis edilerek hızlı bir şekilde aşı üretildiğini vurgulayan Kirişci, "Ülkemize giriş yapma ihtimaline karşı ŞAP Enstitümüz tarafından ivedilikle aşı üretimine başlanmış ve SAT- 2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzde 44’ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte üretilip kullanılabilir hale geldi. SAT-2 önce bir sınır ilimizde görüldü ve kendi ürettiğimiz aşılarla müdahalemizi gerçekleştirerek hastalığın ülkemizde yayılmasının önüne geçmiş olduk. Hayvan varlığımızın tamamının aşılanacağını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Burada sürekli aşı üretimi devam ediyor. Bu akşam itibarı ile 12 milyon civarında bir aşımız üretilmiş olacak ve 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahaya sevk edilen 9,5 milyon aşı ihtiyaç sahibi olan hayvanlarımıza yapılmaktadır. Aşılanan hayvan sayısı bu akşam 4,5 milyonu bulmuş olacak. SAT-2 serotipiyle mücadele için aşı üretimi sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar çalışmalar devam edecek, yasaklar da devam ediyor olacak" dedi.
ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü’nün geçen yıl itibarıyla 15 milyon doz aşı ihraç ettiğini aktaran Kirişci, şap hastalığında son duruma ilişkin, "4,5 milyon hayvanı aşıladık. Başlangıçtaki seyrimizle bugünkü aşılama kabiliyetimiz arasında iyileşme yönünde trend var. Gerek kesim gerekse ithalat ve ihracatla ilgili herhangi bir kısıt söz konusu değil. Hayvanların kesiminde bu süreçler işliyor. Nisan sonu itibarıyla inşallah hastalık tamamıyla sönümlenmiş olur ve Türkiye'de artık SAT-2 konusu gündemimizden düşmüş olur diye ümit ediyorum" dedi.
Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) yüzde 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.
Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir.
Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir.
İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.