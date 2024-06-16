Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu

Bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması gerektiğini belirten Koca, "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi.

Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı.

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Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 2

16 BİN KİŞİ YARALANDI

Açıklamasında Bakan Koca, "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu" ifadelerine yer verdi. 

Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 3

Vatandaşlara uyarıda bulunan Bakan Koca, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.

Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 4

Bakan Koca, "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek." dedi.

Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 5
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 6
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 7
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 8
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 9
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 10
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 11
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 12
Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu - 13
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