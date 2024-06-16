Bakan Koca açıkladı: Bayramın ilk gününde "acemi kasap" bilançosu
Bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyledi. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması gerektiğini belirten Koca, "Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı.