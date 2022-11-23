Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı. Gölyaka'da 5 bina; Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binada ağır hasar tespit edildi.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 1

Düzce'de saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 2

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan izmir'e kadar birçok ilde  hissedildi.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 3

Deprem sonrası hasar tepit çalışması başlatıldı. Çalışmalara ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 4

Çalışmaların iki gün içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil" dedi.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 5

Hastane ve okul gibi tüm kamu binalarının incelendiğini belirten Kurum, "Kısmı ve az hasarlı kamu binaları var. Çocuklarımızın güvenliği sağlanmasının ardından okullarla ilgili süreci valiliğimiz bilgilendirme yapacak" diye konuştu.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 6

Kurum, çok sayıda vatandaşın önlem amacıyla dışarda bulunduğunu hatırlattı. Yapılacak tespitlerin günlük olarak duyurulacağını kaydeden Kurum, "Tespitlere müteakip vatandaşlarımızdan istediğimiz evlerine girmeleridir. Artçı depremler devam ediyor" uyarısını yaptı.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 7

Akşam itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceğini duyuran Kurum, "İçme suyu ile ilgili birkaç kısmı hasar söz konusu. Hasarlar suyu kesmeden çalışmalar tamamlanacak. Doğalgaz da hasar olmayan yerlerde verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 8

Sarsıntının etkisiyle Düzce'deki adliye binasında da hasar oluştu.

Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 9
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 10
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 11
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 12
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 13
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 14
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 15
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 16
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 17
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 18
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 19
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 20
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 21
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 22
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 23
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 24
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 25
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 26
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama - 27

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