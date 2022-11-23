Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Düzce'de saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan izmir'e kadar birçok ilde hissedildi.
Deprem sonrası hasar tepit çalışması başlatıldı. Çalışmalara ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Çalışmaların iki gün içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil" dedi.
Hastane ve okul gibi tüm kamu binalarının incelendiğini belirten Kurum, "Kısmı ve az hasarlı kamu binaları var. Çocuklarımızın güvenliği sağlanmasının ardından okullarla ilgili süreci valiliğimiz bilgilendirme yapacak" diye konuştu.
Kurum, çok sayıda vatandaşın önlem amacıyla dışarda bulunduğunu hatırlattı. Yapılacak tespitlerin günlük olarak duyurulacağını kaydeden Kurum, "Tespitlere müteakip vatandaşlarımızdan istediğimiz evlerine girmeleridir. Artçı depremler devam ediyor" uyarısını yaptı.
Akşam itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceğini duyuran Kurum, "İçme suyu ile ilgili birkaç kısmı hasar söz konusu. Hasarlar suyu kesmeden çalışmalar tamamlanacak. Doğalgaz da hasar olmayan yerlerde verilecek" ifadelerini kullandı.
Sarsıntının etkisiyle Düzce'deki adliye binasında da hasar oluştu.