Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde 2023 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamlarının değerlendirildiği “2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı” sonrasından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, Airbnb uygulaması üzerinden kiralanan evlere yönelik düzenleme yaptıklarını söyledi. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirileceği bilgisini veren Ersoy, “Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Onlar bir belge almak zorunda kalacaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.” diye konuştu.

Ersoy ayrıca buradan gelir elde edenlerin vergi ödeyeceğini de söyledi.

Bakan Ersoy şöyle konuştu:

“Dünyada nasıl oluyorsa Türkiye'de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler. Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor.”