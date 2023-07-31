Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı” sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy’a, Airbnb üzerinden günlük kiralanabilen evlere yönelik soru yöneltildi. Bakan Ersoy, günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini söyledi. Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak.” dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor - 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde 2023 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamlarının değerlendirildiği “2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı” sonrasından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, Airbnb uygulaması üzerinden kiralanan evlere yönelik düzenleme yaptıklarını söyledi. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirileceği bilgisini veren Ersoy, “Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Onlar bir belge almak zorunda kalacaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.” diye konuştu.

Ersoy ayrıca buradan gelir elde edenlerin vergi ödeyeceğini de söyledi.

Bakan Ersoy şöyle konuştu:

“Dünyada nasıl oluyorsa Türkiye'de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler. Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor.”

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor - 2

GÖREVİMİZ TEHLİKE’NİN TÜRKİYE ÇEKİMLERİ İPTAL OLDU MU?

Ersoy, Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filminin Türkiye çekimlerinin iptal edilip edilmediği ile ilgili de konuştu.

Ersoy şunları söyledi:

“Sizin duyduğunuz işin dedikodu kısmı. Biri densizlik yaptı diye herşey bir anda iptal olmaz merak etmeyin. Dedim ya bu tarz çalışmalar bir günlük çalışmalarla gerçekleşmiyor. Yıllarca süren yıllar öncesinden başlayan çalışmalar. Öncelikli olarak kanunlarınızda, mevzuatlarınızda değişiklik yapıyorsunuz. Türkiye Sinema Genel Müdürlüğü'yle birlikte yapmış olduğumuz çalışma sayesinde Bakanlığımızın, yasada bir düzenleme yapılmıştı bundan 4 yıl önce hatırlarsınız. Türkiye'de yapılan yabancı prodüksiyon çekimlerine, bakanlık olarak biz destek veriyoruz dünyada olduğu gibi. Bu destek oranlarını da dünyada rekabet eder haline getirmiştik.”

“Yine Turizm Geliştirme Ajansı da bu destek çalışmalarına katılımda bulunuyor. Biz Bakanlık olarak, Turizm Geliştirme Ajansı olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz bakın. Gerekli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Gerekli kaynak çalışmaları yapıldı. Dünyayla rekabet eden hale Türkiye'yi getirdik. Biz gerekenleri yapıyoruz. Arada densizlik yapan kişiler olabilir onlar da kendilerini düzeltirlerse biz sonuç almaya devam ederiz. Nasıl geçmişte biliyorsunuz tam pandeminin ortasında Guy Ritchie burada bir film çekmişti. İnşallah daha büyük prodüksiyonlar da Türkiye'de çekilecek. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerçekleştikçe hep beraber öğreneceğiz zaten.”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Airbnb düzenlemesi geliyor - 3

“MICHELIN YILDIZLI RESTORANLARDA BEN BİLE YER BULMAKTA ZORLANIYORUM”

Bakan Ersoy, Michelin Rehberi’nin Türkiye’deki durumu hakkında da konuştu.

Michelin Rehberi’nin İzmir ve Bodrum’u da bu yıl listeye dahil edeceğini açıkladığını hatırlatan Bakan Ersoy, “Biz Michelin Rehberi ile sadece onların farkındalığını sağlayabiliyoruz. Onlarla ilgili hedef destinasyonlarda destek oluyoruz ama karar mekanizmasına onlar karar veriyorlar, ne olacağına. İlgiyi artırdı mı diyorsanız? Michelin restoranlarda ben bile yer bulmakta zorlanıyorum. Yurtdışında da aylar önceden rezervasyon yapmak gerekiyormuş, Michelin yıldızı alan restoranlarımızda. Demek ki etkisi oldukça fazla.” diye konuştu.

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