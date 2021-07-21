Bakan Pakdemirli 'hayalet ağlara' dikkat çekmek için Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi

Hayalet ağların müsilajın nedenilerinden biri olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız proje, 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi.' Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Tekrar Marmara Denizi'nde, Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak, hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk, yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık"