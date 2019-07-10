Bakan Pakdemirli: Muğla'daki yangın kontrol altında, mücadele sürüyor
Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber
Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 18 saatte kontrol altında alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 350 hektarlık alan (490 futbol sahası) zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak mücadelenin sürdüğünü söyledi.. NTV muhabiri Merih AK / MUĞLA
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Muğla'nın Dalaman ilçesinin Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve Göcek ilçesinin bazı mahallelerine kadar ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla'daki yangın kontrol altında, ancak mücadele devam ediyor" dedi.
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Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturan vatandaşlar tahliye edildi.
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15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale edildi.
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350 HEKTAR ALAN VE BİR BUTİK OTEL ETKİLENDİ
Hızla ilerleyen alevlere karşı ekipler, rüzgarın yönüne göre kontrollü yangın çıkardı. Bu sayede alevlerin ilerleyişinin önü kesildi.
Alevler sabah saatlerinde (Yaklaşık 18 saat sonra) kontrol altına alındı.
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Rüzgarın etkisiyle zaman zaman bazı bölgelerde yeniden başlayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.
Göcek'te alevler saat 17.00 sıralarında yeniden kontrolden çıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangın, Göcek'ten Karaağaç yönüne doğru ilerlemeye başladı.
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6Bu arada, söndürme çalışmalarına katılan 2 dozer alevler arasında kaldı. Dozerlerde bulunan 7 personel son anda kurtarıldı.
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Öte yandan, yangınla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI
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İKİ MAHALLE VE BÖLGEDEKİ SERALAR BOŞALTILDI
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