Bakan Selçuk'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir ziyareti

Milletin bahşettiği bu yüce görevi, milletin ve bütün insanlık için ilim ışığında sürdürmeye bütün gayret ve gücüyle devam edeceklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığında almaktayız. Ruhunuz şad olsun."