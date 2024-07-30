Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 19 ayrı bankadaki 551 hesap üzerindeki incelemede 87 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 1

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.D., İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, sosyal medya hesabının çalındığını ve herkese "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapacak" paylaşımında bulunulduğunu belirterek, şikayette bulundu.

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Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 2

D.D. de paylaşılan bilgileri gerçek zannederek iletişime geçtiği şüphelilere 5 bin TL göndererek dolandırıldığı suçlamasıyla jandarmaya başvurdu.

Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 3

19 AYRI BANKADA 551 HESAP AÇMIŞLAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şikayetler üzerine kapsamlı çalışma yaparak, şüphelilere ait 19 ayrı bankadaki 551 hesap üzerindeki incelemesinde 87 milyon lira tutarında para hareketliliği olduğunu belirledi.

Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 4

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri şüphelilerin yakalanmasını yönelik Kocaeli, Sakarya ve Sivas’ta belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 5

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 6

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 DVD ve 1 veri depolama aygıtı ele geçirildi.

Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar - 7

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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