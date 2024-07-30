Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in adını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 19 ayrı bankadaki 551 hesap üzerindeki incelemede 87 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.D., İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, sosyal medya hesabının çalındığını ve herkese "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapacak" paylaşımında bulunulduğunu belirterek, şikayette bulundu.