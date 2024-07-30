Bakan Şimşek'in adını kullanarak 87 milyon liralık vurgun yaptılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan S.D., İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, sosyal medya hesabının çalındığını ve herkese "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapacak" paylaşımında bulunulduğunu belirterek, şikayette bulundu.