Bakan tarih verdi: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

BAKAN URALOĞLU TARİH VERDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezini ziyaret ederek, tünelin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli geçişinde süren çalışmaları 19 Eylül'de tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız." dedi.
Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından, tünelin her 2 tüpünün Kaynaşlı yönüne uzatılması ihtiyacı ortaya çıktığını, gerekli incelemelerin ardından çalışmaya başladıklarını söyledi.
İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü, geçen yıl 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına da 31 Temmuz'da başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı, 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımıza planladığımız şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.