Bakan tarih verdi: Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Uraloğlu, tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladıklarını belirterek, tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 32 metrelik kesimini ve toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatını bitirdiklerini kaydetti.



Değişimini planladıkları 4 adet viyadük genleşme derzinin, 3'ünün kaynak işlerini de tamamlayarak betonlarını attıklarını, 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, derzlerin yapı ve trafik güvenliği için çok kıymetli olduğunu, geçmiş yıllarda şerit daraltarak yapılan onarımları da ortadan kaldıracağını vurguladı.



Uraloğlu, refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların yaklaşık 3 bin metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağını da yenilediklerini belirterek, "Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzatılmasını sağlamış olacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız." dedi.