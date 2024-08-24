Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu'

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37'nci Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde başladı. Festivale katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Anadolu geleneğini, kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum hep beraber” dedi.

Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' - 1

Bolu'nun Mengen ilçesinde 1981 yılından beridir geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 37'ncisi bugün başladı.

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Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' - 2

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı ve Türkiye'nin pek çok ilinden gelen yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivale Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekilleri İsmail Akgül, Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' - 3

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu açıklamaları yaptı:

"Bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneğini, kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum hep beraber. Böyle bir şey yapalım. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim. Yerel yemekler, yerel kültür Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım arkadaşlar..."

Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' - 4

"...bilmiyorum ben bunun, hukuki boyutu nedir? Nasıl yapılır? Ama burada Valimiz var, Bolu Belediye Başkanımız, Mengen Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz var. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığı'na bu konuda talepte bulunursa ben inanıyorum ki en azından bir mesafe kat ederiz. Hem de Mengen'e de bu vesileyle de bir değer daha kazandırmış oluruz. Ayrıca da Michelin Yıldızı'nı, artık o ifadeyi de başka ortamlarda kullanmak durumunda kalırız. Şimdi başka bir referans değer üretmiş oluruz diyorum"

Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' - 5
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