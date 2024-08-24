Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu'

"...bilmiyorum ben bunun, hukuki boyutu nedir? Nasıl yapılır? Ama burada Valimiz var, Bolu Belediye Başkanımız, Mengen Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz var. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığı'na bu konuda talepte bulunursa ben inanıyorum ki en azından bir mesafe kat ederiz. Hem de Mengen'e de bu vesileyle de bir değer daha kazandırmış oluruz. Ayrıca da Michelin Yıldızı'nı, artık o ifadeyi de başka ortamlarda kullanmak durumunda kalırız. Şimdi başka bir referans değer üretmiş oluruz diyorum"