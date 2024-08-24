Bakan Tekin'den öneri: Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu'
Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37'nci Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde başladı. Festivale katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Anadolu geleneğini, kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı'nın yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım istiyorum hep beraber” dedi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde 1981 yılından beridir geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 37'ncisi bugün başladı.