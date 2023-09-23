Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısının Adalet Bakanlığı bünyesine alınacağını duyurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim savcı yardımcılığı sınavı için tarih bilgisi verdi. Peki, hakim savcı yardımcılığı sınavı ne zaman gerçekleşecek.

Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? - 1

Hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili önemli bir bilgi verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? - 2

HAKİM SAVCI YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, hakim savcı yardımcılığı sınavı 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? - 3

3 YIL GÖREV YAPACAKLAR

Tunç tarih açıklamasında; "Bin hakim ve savcı alımı ile ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Eylülün ilk günü yapılan adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını şu sözlerle duyurmuştu:"Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan 9 ilimiz ve ilçelerimizde yeni adliye binalarının yapımı için ihaleye çıkıyoruz."

DAHA FAZLA GÖSTER