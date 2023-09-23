Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Eylülün ilk günü yapılan adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını şu sözlerle duyurmuştu:"Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan 9 ilimiz ve ilçelerimizde yeni adliye binalarının yapımı için ihaleye çıkıyoruz."