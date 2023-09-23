Bakan Tunç hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili tarih verdi: Hakim ve savcı yardımcısı alımları ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısının Adalet Bakanlığı bünyesine alınacağını duyurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim savcı yardımcılığı sınavı için tarih bilgisi verdi. Peki, hakim savcı yardımcılığı sınavı ne zaman gerçekleşecek.
Hakim savcı yardımcılığı sınavıyla ilgili beklenen açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili önemli bir bilgi verdi.