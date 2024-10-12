Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başladı. 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerinin ne zaman başlayacağı ve paketin ayrıntıları da gündemi yakından takip eden pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. İşte, yargı paketinde son gelişmeler...