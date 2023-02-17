Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı

10 ilde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından gözler ''Eksik malzeme kulanımı ya da kolon kesme sebebiyle yıkılan bina''lara çevrildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada gözaltı ve tutuklu sayısı artarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan dikkat çekici paylaşımlar geldi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 1

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. 

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 2

Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 12 gün geçerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 3

Birpınar, Antakya'nın uydudan çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Kırmızı renkle işaretlenmiş yerler ağır hasarlı, turuncu renkle işaretlenmiş yerler orta hasarlı, sarı renkle işaretlenmiş yerler az hasarlı, siyah renkle işaretlenen yerler yıkık, mor renkle işaretlenmiş yerler acil yıktırılacak, yeşil renkle işaretlenmiş yerler ise hasarsız olarak değerlendirildi. 

Deprem bölgesinde hasar gören binalarla ilgili paylaşımlarda bulunan Birpınar, binaların yapımı sırasında hatalardan oluşundan tespitlerinden bazıları... 

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 4
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 5
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 6
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 7
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 8
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 9
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 10
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Birpınar Antakya'daki hasarlı binaların ihmallerini paylaştı - 11

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