Bakan'dan açıklama geldi: Saatler ne zaman geri alınacak?
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam ediyor. Ekim ayının gelişiyle birlikte gün ışığının zamanı da artık değişti. Özellikle sabahın erken saatleri okula ve işe giden pek çok kişi, bu uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak ederken, konuya ilişkin açıklama ilgili bakandan geldi. Peki, saatler ne zaman geri alınacak?
2016 yılında Türkiye'de kış saati uygulaması kaldırılarak, yıl boyunca sabit yaz saati uygulamasına geçildi. Bu karar, enerji tasarrufu sağlama amacıyla alınmıştı. Her yıl sonbaharın gelişi ile eski uygulamaya dönüş hakkında vatandaşların da araştırmaları hızlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuya açlıklık getirdi.