Bakan'dan açıklama geldi: Saatler ne zaman geri alınacak?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam ediyor. Ekim ayının gelişiyle birlikte gün ışığının zamanı da artık değişti. Özellikle sabahın erken saatleri okula ve işe giden pek çok kişi, bu uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak ederken, konuya ilişkin açıklama ilgili bakandan geldi. Peki, saatler ne zaman geri alınacak?

Bakan'dan açıklama geldi: Saatler ne zaman geri alınacak? - 1

2016 yılında Türkiye'de kış saati uygulaması kaldırılarak, yıl boyunca sabit yaz saati uygulamasına geçildi. Bu karar, enerji tasarrufu sağlama amacıyla alınmıştı. Her yıl sonbaharın gelişi ile eski uygulamaya dönüş hakkında vatandaşların da araştırmaları hızlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuya açlıklık getirdi.

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Bakan'dan açıklama geldi: Saatler ne zaman geri alınacak? - 2

BAKAN BAYRAKTAR'TAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili konuştu.

Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan'dan açıklama geldi: Saatler ne zaman geri alınacak? - 3

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

Bakan'dan açıklama geldi: Saatler ne zaman geri alınacak? - 4

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.

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