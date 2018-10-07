Bakanlar Kızılcahamam'da yeşil sahaya çıktı

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Sahanın yıldızlarından birisi olan Bakan Çavuşoğlu ise “Maalesef bugün hem Alanyaspor hem de Antalyaspor kaybetti. Burada maç berabere bitti. Varank bizim kardeşimiz, kaleye geçince ona kıyıp gol atmadım. Futbolda zayıflara karşı zafiyetimi bildiği için kaleye geçti. Futbol takım oyunu, bizim arkadaşların bazıları kamerayı görünce baştan sona çalım. Oysa burada paslaşacaksın. Pas attığın zaman yorulmuyorsun hem de herkes zevk alıyor. Ama golf öyle değil. Futbolu ben senede bir kere oynuyorum, o da kamplarda. Bakıyorum arkadaşlar her gün antrenman yapıyor, aramızda bir fark yok. Halı sahada fazla zorlamamak lazım, bir elektrik yüklüyor. Arkadaşlar çimde oynadıkları için burada zorlandılar. Siyasette de sporda ekip ruhuna ve takım oyununa önem veriyoruz” diye konuştu.