Bakanlar Kızılcahamam'da yeşil sahaya çıktı
Anadolu Ajansı, İHA
Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında bulundukları Kızılcahamam'da futbol maçıyla siyasete ara verdi.
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1AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile milletvekilleri, futbol maçıyla stres attı.
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Kampa katılan Varank, Çavuşoğlu ile bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, halı sahaya gelişinde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Geçtiğimiz yıl attığım golleri hatırladınız mı? Ben sahada konuşurum." dedi.
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4Maçın yapılacağı halı sahaya kızıyla beraber gelen Varank, maç öncesi AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ile ısınma hareketleri yaptı.
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5Maçta zaman zaman hararetli anlar yaşanırken, maçın sonunda gazetecilere konuşan Bakan Varank, “AK Parti’de hep dostluk kazanır, yine dostluk kazandı. Skor 5-5. Beni kaleye geçirdiler, oyunumu beğenmemişler. Spor yapmamız lazım ama meşguliyetten yapamıyoruz. Mevlit Çavuşoğlu Bakanımız gayet güzel oynuyor. Penaltımızı vermediler ama olsun yine de dostluk kazandı” dedi.
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7Sahanın yıldızlarından birisi olan Bakan Çavuşoğlu ise “Maalesef bugün hem Alanyaspor hem de Antalyaspor kaybetti. Burada maç berabere bitti. Varank bizim kardeşimiz, kaleye geçince ona kıyıp gol atmadım. Futbolda zayıflara karşı zafiyetimi bildiği için kaleye geçti. Futbol takım oyunu, bizim arkadaşların bazıları kamerayı görünce baştan sona çalım. Oysa burada paslaşacaksın. Pas attığın zaman yorulmuyorsun hem de herkes zevk alıyor. Ama golf öyle değil. Futbolu ben senede bir kere oynuyorum, o da kamplarda. Bakıyorum arkadaşlar her gün antrenman yapıyor, aramızda bir fark yok. Halı sahada fazla zorlamamak lazım, bir elektrik yüklüyor. Arkadaşlar çimde oynadıkları için burada zorlandılar. Siyasette de sporda ekip ruhuna ve takım oyununa önem veriyoruz” diye konuştu.
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8Bakan Çavuşoğlu’nun takımında oynayan eski futbolcu yeni siyasetçi Alpay Özalan, sahanın yıldızı olurken, “Ben bu maçta çok şey öğrendim, strateji öğrendim, nasıl berabere kalınır öğrendim. Bin taktik alan taraf oldum bu sefer” şeklinde konuştu.
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9Mustafa Varank, Tamer Dağlı, Alpay Özalan, Hacı Turan, Mehmet Akif Yılmaz ve Osman Önen aynı takımda mücadele ederken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Şahin, Osman Boyraz, Uğur Aydemir, Ahmet Salih Dal, Fehmi Küpçü, Mustafa Açıkgöz karşı takımda yer aldı.
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10Maçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de izledi.