Bakanlar Kurulu toplantısında son durum: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran'da yapıldı şimdi ise yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Kabinede 9. Yargı Paketi'nin ele alınması bekleniyor. Öte yandan emekli ve memur maaşlarına zam ile taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı sorgulanıyor.