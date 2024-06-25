Bakanlar Kurulu toplantısında son durum: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor. Bu hafta toplantının yapılmaması üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Bakanlar Kurulu toplantısında son durum: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? - 1

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran'da yapıldı şimdi ise yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Kabinede 9. Yargı Paketi'nin ele alınması bekleniyor. Öte yandan emekli ve memur maaşlarına zam ile taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı sorgulanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakanlar Kurulu toplantısında son durum: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

Bakanlar Kurulu Toplantısının 1 Temmuz Pazartesi günü olması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bakanlar Kurulu toplantısında son durum: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? - 3

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?


Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.

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