Bakanlar Kurulu toplantısında son durum: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor. Bu hafta toplantının yapılmaması üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran'da yapıldı şimdi ise yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Kabinede 9. Yargı Paketi'nin ele alınması bekleniyor. Öte yandan emekli ve memur maaşlarına zam ile taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı sorgulanıyor.