Bakanlık duyurdu. Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
12.04.2026 12:52
Son Güncelleme: 12.04.2026 12:55
AA
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması sona eriyor. Gözler ise uygulamanın sona ereceği tarihe çevrildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 15 Nisan Çarşamba günü sona erecek.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor.
Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.