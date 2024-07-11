Bakanlık harekete geçti! Eğirdir Göl'ü can çekişiyor

"7 RENKLİ GÖL ARTIK 2 RENKLİ GÖL HALİNE GELDİ"

Eğirdir Gölü'nün gün içerisinde 7 kere renk değiştirmesiyle tanındığını fakat son yıllarda gölde 2 renk görüldüğünü de ifade eden Bulut, “Eğirdir Gölümüz günde 7 kere mavi, yeşil, kahverengi tonlarıyla renk değiştirirdi. Fakat son yıllarda yaşanan çekilmeden dolayı gölümüzde gün içerisinde artık sadece iki kere renk değişimi (Mavi-Kahverengi) yaşanıyor. Ve maalesef ki su azaldıkça arsenik oranı da artıyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım” dedi.



Dr. Cafer Bulut, Eğirdir Gölü'nde 7 familyaya ait 15 tür balık çeşidinin yaşadığını da katılımcılara aktardı. Bulut, Eğirdir Gölü'nün tarımsal alanlar, kirletici noktalar, yerleşim yerleri ve gölü besleyen kaynaklardan etkinliğini, Gölün şu an derinliğinin 4-5 metrelere indiğini, Gölün su hacminin ise 4 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe düştüğünü, buharlaşmanın da yüzde 64 olduğunu sözlerine ekledi.