Bakanlık harekete geçti: Kuraklık riski bulunan sekiz göl için acil eylem planı

Bu kapsamda, ilk defa Eğirdir Gölü için hazırlanan Eğirdir Göl Eylem Planı'nın devamı niteliğinde çalışmalar yapılacak. Söz konusu sekiz göl için de acil eylem planları hazırlanıp uygulanacak. Bu sekiz gölün ardından da kuraklık riski altında olan diğer doğal göller için de benzer çalışmalar yürütülecek.