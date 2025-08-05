Bakanlık harekete geçti: Kuraklık riski bulunan sekiz göl için acil eylem planı
Kurak geçen yaz ve aşırı sıcaklar barajlardaki su seviyesini düşürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı; Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerindeki su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma ile canlı kayıplarını önlemek için harekete geçti.
İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunları, su kaynakları için risk oluşturabiliyor. Türkiye, yılda bin 308 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki bölgeler arasında yer alıyor.