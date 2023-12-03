Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor

"EN AZ BİN HEKTARLIK KAYILABİLİR ALAN VAR"

Bölgenin kayak merkezi ve telesiyej için uygun olduğu görüşüne yer verilen raporda, “Ordu ili coğrafi konum olarak, Orta Karadeniz’de Göndeliç Dağı ise Doğu Karadeniz Dağlarının batı ucuna uzanan 2 bin 730 rakımı ile Ordu ilinin en yüksek zirvesi konumundadır. Ordu ile Çambaşı Kayak Merkezi’nin devamı niteliğinde talep edilen Göndeliç Tepesi’nin 10 kilometre mesafede olması, Çambaşı Kayak Merkezi’nin mevcut haliyle turizm talebini karşılayamaması, 2 bin rakımda olduğundan kış sporlarının yapılabilme süresinin az olması sebebiyle, Göndeliç Dağı’nın 5 bin hektarı bulan alanı, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliği, kot farkı 200 metre ile 800 metre arasında olmasından dolayı en az bin hektarlık kayılabilir alan olduğu, pist uzunluğunun 100 metre ile 4000 metre arasında öngörülmesi, şehir merkezine 65 kilometre, havalimanına 85 kilometre mesafesi, arazisinin kar turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Göndeliç Tepesi’ne kapsamlı bir kayak tesisinin yapılması tarafımızca uygun görülmektedir.” ifadelerine yer verildi.