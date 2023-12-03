Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor

Ordu'da ikinci kayak merkezi için hazırlanan projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "uygun" raporu verildi. Uludağ ve Palandöken gibi önde gelen kayak merkezlerine rakip olması hedeflenen proje kapsamında 2 bin 700 rakımda bulunan Göndeliç Tepesi’nde 4 bin hektar alan üzerine kayak merkezi inşa edilecek.

Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor - 1

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 630 dönüm alan üzerine inşa edilen ve Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliği ile dikkat çeken Çambaşı Kayak Merkezi’nin ardından, kentte ikinci bir kayak merkezinin kurulması için Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışma başlattı.

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Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor - 2

Bu kapsamda Ordu’nun en yüksek zirvesi olan Kabadüz ile Mesudiye ilçesi sınırları arasında bulunan 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Tepesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü teknik personellerince inceleme yapıldı.

Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor - 3

Yapılan incelemelerde Göndeliç Tepesi için Kayak ve Telesiyej Projesi’ne olumlu görüş bildirildi.

Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor - 4

"EN AZ BİN HEKTARLIK KAYILABİLİR ALAN VAR"

Bölgenin kayak merkezi ve telesiyej için uygun olduğu görüşüne yer verilen raporda, “Ordu ili coğrafi konum olarak, Orta Karadeniz’de Göndeliç Dağı ise Doğu Karadeniz Dağlarının batı ucuna uzanan 2 bin 730 rakımı ile Ordu ilinin en yüksek zirvesi konumundadır. Ordu ile Çambaşı Kayak Merkezi’nin devamı niteliğinde talep edilen Göndeliç Tepesi’nin 10 kilometre mesafede olması, Çambaşı Kayak Merkezi’nin mevcut haliyle turizm talebini karşılayamaması, 2 bin rakımda olduğundan kış sporlarının yapılabilme süresinin az olması sebebiyle, Göndeliç Dağı’nın 5 bin hektarı bulan alanı, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliği, kot farkı 200 metre ile 800 metre arasında olmasından dolayı en az bin hektarlık kayılabilir alan olduğu, pist uzunluğunun 100 metre ile 4000 metre arasında öngörülmesi, şehir merkezine 65 kilometre, havalimanına 85 kilometre mesafesi, arazisinin kar turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Göndeliç Tepesi’ne kapsamlı bir kayak tesisinin yapılması tarafımızca uygun görülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor - 5

"120 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PİST KURULACAK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan "olumlu" raporun ardından Büyükşehir Belediyesi, Göndeliç Tepesi’ne 2’nci bir kayak merkezi kurulması için proje hazırladı.

Uludağ ve Palandöken gibi önde gelen kayak merkezlerine rakip olması planlanan proje kapsamında 5 ay boyunca kar ile kaplı alan üzerine toplam uzunluğu 120 kilometre olan pist kurulacak.

Günlük 70 bin kişi kapasiteli planlanan proje içerisinde turistik tesisler ve oteller olacak. 4 bin hektar alan üzerine kurulacak tesiste 9 ayrı mekanik tesis bulunacak.

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