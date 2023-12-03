Bakanlık onay verdi: Yeni kayak merkezi geliyor
Ordu'da ikinci kayak merkezi için hazırlanan projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "uygun" raporu verildi. Uludağ ve Palandöken gibi önde gelen kayak merkezlerine rakip olması hedeflenen proje kapsamında 2 bin 700 rakımda bulunan Göndeliç Tepesi’nde 4 bin hektar alan üzerine kayak merkezi inşa edilecek.
Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 630 dönüm alan üzerine inşa edilen ve Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliği ile dikkat çeken Çambaşı Kayak Merkezi’nin ardından, kentte ikinci bir kayak merkezinin kurulması için Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışma başlattı.