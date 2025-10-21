Bakanlık sınırladı, uzmanı uyardı: Renksiz, kokusuz ama çok tehlikeli

Ticaret Bakanlığı, zararlı kimyasal içeren ürünlerin posta ve hızlı kargo yoluyla ülkeye girişini sınırladı. Bu ürünlerde bulunan maddelerin özellikle çocuk sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri bulunuyor. Aydan Durak/NTV.com.tr

Ticaret Bakanlığı, yürütülen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, insan sağlığını ve tüketiciyi korumak amacıyla, zararlı ve güvensiz ürünlerin ülkeye posta veya hızlı kargo yoluyla girişini üç ürün grubunda sınırlama kararı aldı.

BAKANLIKTAN SINIRLAMA KARARI

Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandı. Çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan bu maddeler özellikle çocuk sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkiye sahip.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, "Çocukların fitalatlara ağız, cilt ve solunum yolu ile temas ederek maruz kaldığını söyledi ve fitalat içeren ürünlerini kullanımının ilerleyen dönemlerde mental ve motor fonksiyonlarda bozukluk, öğrenme güçlüğü, büyüme-gelişme geriliği, üreme sistemi üzerine olumsuz etkileri olabileceğinin altını çizdi.

Fitalat içerebilecek ürünler arasında takılar, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, bebek kozmetikleri, bebek bezi, bebek minderi, bebek tekstilleri, bebek beslenme ve banyo malzemeleri sayıldı. Doç. Dr. Çağ, ebeveynlerin bu ürünleri seçerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Çocuklar fitalatlara ağız, cilt ve solunum yolu ile temas ederek maruz kalabilmektedir. Çünkü çocuklar için kullanılan malzemeler bu maddelere maruz kalmasına yol açabilir. Çocuklarda kullanılan takılar, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, bebek kozmetikleri, bebek bezi, bebek minderi, bebek tekstilleri, bebek beslenme ve banyo malzemeleri bu maddeleri içeriyor olabilir. O anlamda dikkat etmek gerekiyor. "

HEM KISA HEM DE UZUN VADEDE OLUMSUZ ETKİSİ ÇOK

Uzman isim; "Bu tür maddelere gebelik döneminde süt çocukluğu ve puberte döneminde (Puberte dönemi, ortalama olarak kızlarda 10-14 yaş, erkeklerde ise 12-16 yaş aralığını kapsar) maruz kalmak çok daha fazla olumsuz etkilere yol açabilir. Tabii ki bu tür maddelerin miktarları ve tabii ne kadar süre ile de etkilendiği de önem arz etmektedir." dedi.

BÜYÜME VE GELİŞİM SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ

"Bu tür maddelerle bebeğin anne karnında maruz kalması doğumsal ağır hastalıklara yol açabilmektedir. Tabii ki öbür yandan ilerleyen dönemlerde mental ve motor fonksiyonlarda bozukluk, öğrenme güçlüğü, büyüme-gelişme geriliği, üreme sistemi üzerine olumsuz etkileri, yine bir takım pubertal bozukluklar, yine kardiovasküler ve endokrin hastalıklar, immünolojik bozukluklar, neredeyse tüm sistemler üzerine olumsuz etkileri söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda da tiroid hormonu bozukluklarına da yol açabiliyor. Keza bu tür maddelere maruz kalmak çocukta diyabet riskini de arttırabilmektedir."

ÇOCUKLAR İÇİN ALDIĞINIZ ÜRÜNLERDE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Doç. Dr. Çağ, çocukları fitalatlardan korumak için özellikle sentetik ve kimyasal madde içeren ürünlerin seçiminde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, sentetik ve kimyasal madde içeren malzemeler alınırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İçeriğine mutlaka bakılmasının altını çizen Doç. Dr. Dağ, tekstil malzemelerinde pamuklu yünlü malzemeleri tercih etmenin çok daha önemli olacağını belirtti. 

FİTALAT NEDİR, HANGİ ÜRÜNLERDE FİTALAT BULUNUR?

1920'li yıllardan bu yana sanayide ve PVC'lerde yumuşatma amacıyla kullanılan fitalatların sağlığa olumsuz etkileri ancak 2000'li yıllarda anlaşıldı. 

Renksiz ve kokusuz maddeler olan fitalatlar, plastikleştirici olarak yapıştırıcılar, dolgu macunları, boyalar, kavuçuk, teller ve kablolar, döşeme, ambalaj, gıdayla temas eden malzemeler, tıbbi cihazlar, şişme yataklar, koltuklar, döşeme ve kumaşlar, ayakkabılar, büro malzemeleri, spor malzemeleri gibi çeşitli eşyaların üretiminde kullanılıyor.

