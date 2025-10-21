Bakanlık sınırladı, uzmanı uyardı: Renksiz, kokusuz ama çok tehlikeli
Ticaret Bakanlığı, zararlı kimyasal içeren ürünlerin posta ve hızlı kargo yoluyla ülkeye girişini sınırladı. Bu ürünlerde bulunan maddelerin özellikle çocuk sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri bulunuyor. Aydan Durak/NTV.com.tr
Ticaret Bakanlığı, yürütülen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, insan sağlığını ve tüketiciyi korumak amacıyla, zararlı ve güvensiz ürünlerin ülkeye posta veya hızlı kargo yoluyla girişini üç ürün grubunda sınırlama kararı aldı.
BAKANLIKTAN SINIRLAMA KARARI