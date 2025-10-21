Bakanlık sınırladı, uzmanı uyardı: Renksiz, kokusuz ama çok tehlikeli

Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandı. Çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan bu maddeler özellikle çocuk sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkiye sahip.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, "Çocukların fitalatlara ağız, cilt ve solunum yolu ile temas ederek maruz kaldığını söyledi ve fitalat içeren ürünlerini kullanımının ilerleyen dönemlerde mental ve motor fonksiyonlarda bozukluk, öğrenme güçlüğü, büyüme-gelişme geriliği, üreme sistemi üzerine olumsuz etkileri olabileceğinin altını çizdi.