Bakanlık ve meteorolojiden 36 il için uyarı. Cuma gününe dikkat! İstanbul 2 dereceye düşecek

Yurt genelinde bu hafta da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yarından itibaren üç büyük şehirde sıcaklık hızla düşecek. Yeni haftada ise soğuk ve kar yağışı neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak. İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji tarafından bugün 36 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.