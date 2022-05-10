Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 12:37
İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlıkları yürütülen "Yerli E-Pasaport, Yeni E-Mavi Kart ve E-Sürücü Belgesi" görsellerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkları yürütülen yerli ve milli pasaport üretimine ilişkin, "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olduğunu söylediği yeni pasaportun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camisi bulunuyor.
Yerli pasaportun ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilmeye başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.