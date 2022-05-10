Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı

Kabine toplantısı kararlarından biri olan yerli ve milli pasaportun kısa sürede hizmete sunulacağı açıklandı. Üretimi için altyapının kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 12:37

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 1

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlıkları yürütülen "Yerli E-, Yeni E-Mavi Kart ve E-Sürücü Belgesi" görsellerini paylaştı.

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 2

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu belirtti.

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 3

Cumhurbaşkanı , hazırlıkları yürütülen yerli ve milli pasaport üretimine ilişkin, "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk" dedi.

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olduğunu söylediği  yeni pasaportun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camisi bulunuyor.

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 5

Yerli pasaportun ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilmeye başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 6
Bakanlık yerli pasaport ve yeni sürücü belgesini paylaştı - 7

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