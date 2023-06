Bakanlıklarda devir teslim başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Kurum'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Her afette her selda tüm ekibimizde vatandaşlarımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştık. Geldiğimiz gibi gidebilelim istemiştik. Hamdolsun bugün de milletimize mahçup olmadan devletimiz ve vatandaşımız için gece gündüz çalıştık ürettik. Bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gece gündüz çalışan tüm ekibimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise milletimze ediyorum, her sıkıntılı süreçte kendi acılarını unutup bize destek oldular.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?