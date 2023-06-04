Bakanlıklarda devir teslim başladı

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı.

Nebati'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışarak sürdürdüm. Bizler her daim milletimize hizmet etmeyi ülkemize eserler kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı oalcağına inancım tamdır.

"FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAYACAĞIZ"

Ardından sözü alan Mehmet Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refatı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz oalcaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız.

Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?