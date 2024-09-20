Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek Ekipleri, cinayetin işlendiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların, fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerini raporladı. "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 2

Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 3

Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek verdi.

Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından rapor hazırlandı.

Söz konusu rapor, tamamlanarak bakanlığa gönderildi.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 4

Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yer aldı.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 5

Bununla birlikte çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimali"nin de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 6

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 7

Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 8

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi.

Daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 9

KAYBOLDUĞU GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapora göre Narin; kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Mevcut verilerle, cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadı. 

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 10

Raporda sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtildi.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 11

12 TUTUKLU

Olayla ilgili soruşturma da sürerken 12 kişi tutuklu bulunuyor.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 12

Cinayetin baş şüphelilerinden biri ağabey Enes Güran.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 13

Malatya'da çalışan Güran'ın olaydan bir gün önce Diyarbakır'a gitmesi soru işareti yarattı. Zanlının, cinayet için çağrılmış olabileceği değerlendirilirken kolundaki diş izleri ile sırtındaki tırnak izleri de bu şüpheyi güçlendirdi.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 14

Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.

Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu? - 15
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