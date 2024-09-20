Bakanlıktan dikkat çeken rapor: Narin'in arkadaşları susturuluyor mu?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek Ekipleri, cinayetin işlendiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların, fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerini raporladı. "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.