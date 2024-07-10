Bakanlıktan gümrük kapılarında yeni tedbirler: 2 katına çıkarıldı
Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Yolcu giriş peronu sayısı 2 katına çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde Türkiye'ye yabancı plakalı taşıtlarıyla geldiği ve özellikle haziran-ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan gümrük kapılarında yolcu ve taşıt giriş-çıkış yoğunluğu yaşandığı belirtildi.