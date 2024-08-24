Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Bu memleket bizim. Çocuklarımıza berrak bir gelecek bırakmak zorundayız. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.