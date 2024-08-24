Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Kurum, "Bu memleket bizim. Çocuklarımıza berrak bir gelecek bırakmak zorundayız. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 1

Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 2

Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 3

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. 

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 4

Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 5

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 6

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu memleket bizim. Çocuklarımıza berrak bir gelecek bırakmak zorundayız. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 7
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 8
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 9
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 10
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 11
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 12
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 13
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 14
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 15
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 16
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 17
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 18
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 19
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 20
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 21
Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme - 22
DAHA FAZLA GÖSTER