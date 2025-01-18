Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 aydır yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 30 yeni ürün eklendi. Ürünler arasında tohum yağı karıştırılmış zeytinyağ, yabancı madde tespit edilen kekik ve toz biber, boya karıştırılmış antep fıstığı, mantıda, kasap köftede, kıymalı kol böreğinde, adana kebapta sakatat tespit edildi.

Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün - 2

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün - 3

Listeye 16 Ocak tarihinde 30 yeni ürün eklendi.

Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün - 4

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş kıyma ve köfteden  ayçiçek yağına, baharatlardan süt ürünleri dikkat çekti.

Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün - 5

Mantıda ise sakatat tespit edildi.

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