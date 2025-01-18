Bakanlıktan taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Mantıdan kasap köfteye, zeytinyağından kıymalı kol böreğine kadar 30 yeni ürün
Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 aydır yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 30 yeni ürün eklendi. Ürünler arasında tohum yağı karıştırılmış zeytinyağ, yabancı madde tespit edilen kekik ve toz biber, boya karıştırılmış antep fıstığı, mantıda, kasap köftede, kıymalı kol böreğinde, adana kebapta sakatat tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.