Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaata ilişkin açıklama: İBB’ye uyarı yazısı gönderildi

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.” ifadelerini kullandı.