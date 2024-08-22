Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaata ilişkin açıklama: İBB’ye uyarı yazısı gönderildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki inşaatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, bölgede süren inşaata ilişkin inceleme başlatıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, “Mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.” denildi.

Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaata ilişkin açıklama: İBB’ye uyarı yazısı gönderildi - 1

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

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Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaata ilişkin açıklama: İBB’ye uyarı yazısı gönderildi - 2

İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaata ilişkin açıklama: İBB’ye uyarı yazısı gönderildi - 3

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.” ifadelerini kullandı.

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