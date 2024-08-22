Bakanlıktan Vaniköy’deki inşaata ilişkin açıklama: İBB’ye uyarı yazısı gönderildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki inşaatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, bölgede süren inşaata ilişkin inceleme başlatıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, “Mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.” denildi.
İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı harekete geçirdi.